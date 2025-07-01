САП і НАБУ повідомили ексдепутату Харківської облради про підозру у недостовірному декларуванні

За даними слідства, упродовж трьох років депутат подавав декларації з істотними розбіжностями з достовірними даними.

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Колишньому депутату Харківської обласної ради VIII скликання повідомлено про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2021–2023 роки.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, упродовж трьох років депутат подавав декларації з істотними розбіжностями з достовірними даними.

Так, депутат не задекларував :

автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 450,

інформацію про наявність корпоративних прав — як у нього (від 2 до 7 компаній у різні роки), так і у його дружини (1 компанія щороку),

отримані доходи, грошові активи, фінансові зобов’язання і видатки.

Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро повідомило, що склало адміністративний протокол стосовно одного із заступників міністра енергетики України.

Зазначається, що посадовець відмовив у наданні інформації на офіційний запит НАБУ щодо реалізованих і запланованих проектів у сфері енергетики, що фінансуються міжнародними партнерами.

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