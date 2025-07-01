САП і НАБУ повідомили ексдепутату Харківської облради про підозру у недостовірному декларуванні

Колишньому депутату Харківської обласної ради VIII скликання повідомлено про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2021–2023 роки.
Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, упродовж трьох років депутат подавав декларації з істотними розбіжностями з достовірними даними.
Так, депутат не задекларував :
Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро повідомило, що склало адміністративний протокол стосовно одного із заступників міністра енергетики України.
Зазначається, що посадовець відмовив у наданні інформації на офіційний запит НАБУ щодо реалізованих і запланованих проектів у сфері енергетики, що фінансуються міжнародними партнерами.
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