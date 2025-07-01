На Київщині викрили банду фальшивомонетників

Фігуранти планували виготовити понад 300 тис доларів.

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На Київщині викрили групу осіб, які виготовляли та зберігали з метою збуту підроблену іноземну валюту. Трьом особам повідомили про підозру трьом особам у виготовленні та зберіганні з метою збуту підробленої іноземної валюти, передає Офіс Генерального прокурора.

У 2024 році група осіб організувала у приватному будинку підпільну друкарню з виготовлення фальсифікованих банкнот високої якості.

Підозрювані орендували будинок, придбали через підставних осіб обладнання та матеріали для виготовлення підробленої валюти, використовували методи конспірації, готівкові розрахунки та банківські реквізити третіх осіб, після чого розпочали налаштування техніки та друк пробних банкнот з метою подальшого масштабного виробництва.

«Протягом травня-червня 2025 року вони виготовили та зберігали з метою збуту підроблену іноземну валюту у виді банкнот номіналом по 100 доларів США в сумі близько 11 тис доларів США та номіналом 500 грн в сумі 10 тис грн», - заявили у ОГП.

Зазначається, що при цьому до збуту фальсифікованих банкнот залучалися інші особи, які поповнювали рахунки третіх осіб через термінали та здійснювали придбання товарів, зокрема техніки, з використанням підробленої валюти.

Фігуранти планували виготовити понад 300 тис доларів США, однак їх було викрито та затримано. Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені банкноти, а також устаткування для їх виготовлення.

Наразі двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, ще одному — у виді домашнього арешту.

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