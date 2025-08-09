В Ровенской области будут судить парня, который похитил у знакомого минивэн, чтобы поехать к девушке

После застолья 24-летний мужчина самовольно взял автомобиль знакомого и отправился в Ровно, где его задержала полиция.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области будут судить молодого человека, который угнал минивэн, чтобы поехать к девушке. Об этом сообщает полиция региона.

Несмотря на искреннее раскаяние злоумышленника, ему может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как известно, в июне 24-летний житель села Курозваны гостил у 37-летнего односельчанина, с которым распивал алкогольные напитки. Позже хозяин пошёл в дом спать, а утром, проснувшись, обнаружил, что ни гостя, ни автомобиля «Renault Trafic» нет. Владелец сообщил в полицию.

Правоохранители оперативно установили местонахождение похищенного минивэна. Злоумышленник на «новой» машине уже был в селе Белая Криница, где его обнаружил экипаж сектора реагирования патрульной полиции. Он пояснил, что лишь хотел «одолжить» автомобиль, чтобы съездить к девушке в Ровно.

Следователь сообщил фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и завершил досудебное расследование.

Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство, направил материалы уголовного производства в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.