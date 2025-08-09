Практика судів
  1. В Україні

На Рівненщині судитимуть молодика, який викрав у знайомого мінівен, щоб поїхати до дівчини

23:55, 9 серпня 2025
Після застілля 24-річний чоловік самовільно взяв авто знайомого й вирушив у Рівне, де його затримала поліція.
На Рівненщині судитимуть молодика, який викрав у знайомого мінівен, щоб поїхати до дівчини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині судитимуть молодика, який викрав мінівен, щоб поїхати до дівчини. Про це повідомляє поліція регіону.

Попри щире каяття зловмисника, йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як відомо, у червні 24-річний житель села Курозвани гостював у 37-річного односельчанина, з яким розпивали алкогольні напої. Згодом господар пішов у будинок спати, а коли вранці прокинувся ані гостя, ані автомобіля «Renault Trafic» не було.  Власник повідомив до поліції.

Правоохоронці оперативно встановили місце перебування викраденого мінівену. Зловмисник на «новому» авто уже був у селі Біла Криниця, де його виявив екіпаж сектору реагування патрульної поліції. Він пояснив, що лише хотів «позичити» автомобіль, аби з’їздити до дівчини у Рівне.

Слідчий повідомив фігуранту про підозру за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України та закінчив досудове розслідування.

Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво скерував матеріали кримінального провадження до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Рівне авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду