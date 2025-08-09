На Рівненщині судитимуть молодика, який викрав у знайомого мінівен, щоб поїхати до дівчини

Після застілля 24-річний чоловік самовільно взяв авто знайомого й вирушив у Рівне, де його затримала поліція.

На Рівненщині судитимуть молодика, який викрав мінівен, щоб поїхати до дівчини. Про це повідомляє поліція регіону.

Попри щире каяття зловмисника, йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як відомо, у червні 24-річний житель села Курозвани гостював у 37-річного односельчанина, з яким розпивали алкогольні напої. Згодом господар пішов у будинок спати, а коли вранці прокинувся ані гостя, ані автомобіля «Renault Trafic» не було. Власник повідомив до поліції.

Правоохоронці оперативно встановили місце перебування викраденого мінівену. Зловмисник на «новому» авто уже був у селі Біла Криниця, де його виявив екіпаж сектору реагування патрульної поліції. Він пояснив, що лише хотів «позичити» автомобіль, аби з’їздити до дівчини у Рівне.

Слідчий повідомив фігуранту про підозру за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України та закінчив досудове розслідування.

Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво скерував матеріали кримінального провадження до суду.

