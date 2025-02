План Трампа про врегулювання війни в Україні презентуватиме сам президент США, – Кіт Келлог

Спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог спростував інформацію про його намір презентувати план врегулювання війни в Україні на Мюнхенській безпековій конференції 14-16 лютого.

Для Newsmax Келлог заявив, що план Трампа буде представлений саме президентом США, а не ним особисто. Він також підкреслив, що не спілкувався з журналістами, які поширили неправдиву інформацію щодо його участі в презентації плану.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, яка пройде з 14 по 16 лютого.

President Trump's Special Envoy for Ukraine and Russia Gen. Keith Kellogg joined "Rob Schmitt Tonight" to describe next steps in the administration's plan to end the Russia-Ukraine war.



