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План Трампа про врегулювання війни в Україні презентуватиме сам президент США, – Кіт Келлог

15:33, 6 лютого 2025
Кіт Келлог спростував повідомлення щодо презентації плану Трампа на Мюнхенській конференції.
План Трампа про врегулювання війни в Україні презентуватиме сам президент США, – Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG
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Спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог спростував інформацію про його намір презентувати план врегулювання війни в Україні на Мюнхенській безпековій конференції 14-16 лютого.

Для Newsmax Келлог заявив, що план Трампа буде представлений саме президентом США, а не ним особисто. Він також підкреслив, що не спілкувався з журналістами, які поширили неправдиву інформацію щодо його участі в презентації плану.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, яка пройде з 14 по 16 лютого.

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США Дональд Трамп війна

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