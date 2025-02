План Трампа об урегулировании войны в Украине будет презентовать сам президент США, – Кит Келлог

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по войне в Украине Кит Келлог опроверг информацию о его намерении представить план урегулирования войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Для Newsmax Кэллог заявил, что план Трампа будет представлен именно президентом США, а не им лично. Он также подчеркнул, что не общался с журналистами, которые распространили ложную информацию относительно его участия в презентации плана.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

President Trump's Special Envoy for Ukraine and Russia Gen. Keith Kellogg joined "Rob Schmitt Tonight" to describe next steps in the administration's plan to end the Russia-Ukraine war.



