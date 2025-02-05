Кіт Келлог на Мюнхенській конференції розповість про плани Трампа щодо закінчення війни в Україні

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та РФ анонсував свою участь у безпековій конференції в Мюнхені.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, яка пройде з 14 по 16 лютого. Свою участь у заході він анонсував у соцмережі Х.

На конференції Келлог розповість про плани Трампа щодо закінчення війни в Україні.

«Радий повідомити про свою участь у Мюнхенській безпековій конференції-2025. Як спеціальний представник президента США з питань Росії та України, я з нетерпінням чекаю на розмову про мету Дональда Трампа покінчити з кровопролитною та дорогою війною в Україні. Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами», - зазначив Келлог.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що уже є робочі дати візиту команди спеціального представника президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіта Келлога.

Додамо, що Кіт Келлог офіційно став спеціальним представником США з питань України та РФ.

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