Кіт Келлог офіційно став спеціальним представником США з питань України та РФ

Дональд Трамп підписав указ про призначення Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та РФ.

Президент США Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та РФ. Про це повідомляє «Голос Америки».

Трамп наголосив, що США «досягли значного прогресу у відносинах між Росією та Україною».

«Ми досягли значного прогресу щодо Росії, України. Побачимо, що буде. Але було досягнуто значного прогресу. Ми повинні зупинити ту безглузду війну», – зазначив Трамп, підписуючи указ та спілкуючись із журналістами.

Раніше у медіа з’явилася інформація, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відклав свою заплановану поїздку до Києва та кількох європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня.

Згодом очільник МЗС Андрій Сибіга прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа Келлога до Києва.

Також у МЗС пояснили відкладення візиту Кіта Келлога до Києва суто через юридичні питання.

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