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Візит Кіта Келлога до України продовжує готуватися, він відбудеться – в МЗС назвали причини перенесення

13:21, 10 січня 2025
МЗС пояснює відкладення візиту Кіта Келлога до Києва суто через юридичні питання.
Візит Кіта Келлога до України продовжує готуватися, він відбудеться – в МЗС назвали причини перенесення
Фото: AP Photo
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Номінований на посаду спеціального представника з питань України в новій президентській адміністрації Кіт Келлог переніс свій візит до Києва з юридичних, а не політичних причин, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу, Тихий пояснив, що затримка візиту пов'язана виключно з юридичними обставинами, і наголосив, що візит все ще готується та відбудеться.

«Щодо візиту генерала Келлога: я віддав би перевагу, щоб його команда коментувала терміни візиту. Можу сказати, що візит продовжує готуватися, він відбудеться» - сказав він, підкресливши важливість візиту: «Ми хочемо якнайшвидше після інавгурації розпочати діалог із Келлогом із найважливіших питань досягнення справедливого, всеосяжного та сталого миру», цитує «Інтерфакс-Україна».

Речник додав, що немає жодних політичних причин для того, щоб візит генерала Келлога відбувся після інавгурації Дональда Трампа, а не до, як це було спочатку анонсовано.

«Єдині причини, через які візит відбудеться після інавгурації 20 січня, це суто юридичні», – зазначив Тихий.

Раніше у медіа з’явилася інформація, що спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відклав свою заплановану поїздку до Києва та кількох європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. 

Згодом очільник МЗС Андрій Сибіга прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа Келлога до Києва.

Нагадаємо, номінант обраного президента США Дональда Трампа на посаду спецпредставника з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що Трамп «не намагається щось дати Путіну чи росіянам, він насправді намагається врятувати суверенітет України».

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США МЗС війна

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