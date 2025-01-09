Спецпредставник з питань України Кіт Келлог заявив, що Трамп «намагається врятувати суверенітет України»

Кіт Келлог, номінований на посаду спецпосланця з питань України та РФ, заявив, що Дональд Трамп не збирається робити поступок Путіну, а хоче «врятувати Україну».

Номінант обраного президента США Дональда Трампа на посаду спецпредставника з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що Трамп «не намагається щось дати Путіну чи росіянам, він насправді намагається врятувати суверенітет України». Про це він розповів у інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Я думаю, що людям потрібно зрозуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянам. Він насправді намагається врятувати Україну та зберегти її суверенітет – і збирається переконатися, що це справедливо…» – сказав Келлог.

На його думку, Трамп зможе запропонувати «прийнятне рішення» для закінчення війни «найближчим часом».

Келлог також заявив, що ставить собі «як на особистому, так і на професійному рівні» мету впродовж 100 днів від часу інавгурації президента Трампа спробувати знайти розв’язання повномасштабної війни між Україною та РФ.

Раніше у медіа з’явилася інформація, що спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відклав свою заплановану поїздку до Києва та кількох європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня.

Згодом очільник МЗС Андрій Сибіга прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа Келлога до Києва.

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