Спецпредставитель по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп «пытается спасти суверенитет Украины»

Кит Келлог, номинированный на должность спецпосланника по Украине и РФ, заявил, что Дональд Трамп не собирается делать уступок Путину, а хочет «спасти Украину».

Номинант избранного президента США Дональда Трампа на должность спецпредставителя по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что Трамп «не пытается что-либо дать Путину или россиянам, он действительно пытается спасти суверенитет Украины». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что людям нужно понять: он не пытается что-то дать Путину или россиянам. Он действительно пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет – и собирается убедиться, что это справедливо…» – сказал Келлог.

По его мнению, Трамп сможет предложить «приемлемое решение» для окончания войны «в ближайшее время».

Келлог также заявил, что ставит себе «как на личном, так и на профессиональном уровне» цель на протяжении 100 дней со времени инаугурации президента Трампа попытаться найти решение полномасштабной войны между Украиной и РФ.

Ранее у медиа появилась информация, что спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил свою запланированную поездку в Киев и несколько европейских столиц до инаугурации Трампа 20 января.

Позже глава МИД Андрей Сибига прокомментировал перенос визита спецпредставителя Трампа Келлога в Киев.

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