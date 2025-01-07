Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог отложил поездку в Киев

Ожидается, что Келлог посетит Украину после вступления Трампа в должность, хотя точная дата визита пока не определена.

Фото: Reuters

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине генерал Кит Келлог отложил свою запланированную поездку в Киев и несколько европейских столиц до инаугурации Трампа 20 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, визит Келлога, который должен был охватить Киев, Рим и Париж, перенесен на время после инаугурации. Причины отсрочки поездки остаются неизвестными. «Ни Келлог, ни представитель посольства Украины в Вашингтоне не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию», - отметило издание.

«Поездка, которая стала бы первым визитом новых должностных лиц администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября, была отложена. Теперь ожидается, что Келлог отправится в Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата пока не определена», - говорится в статье.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил визит в Украину Кита Келлога из команды Трампа.

Заметим, что ранее Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что думает, что и Украина, и РФ готовы говорить о мире из-за истощения.

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