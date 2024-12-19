Володимир Зеленський підтвердив візит до України Кіта Келлога з команди Трампа

Президент підтвердив візит спецпосланця Трампа до України.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленький на зустрічі з журналістами у Брюсселі підтвердив, що майбутній представник обраного президента США Дональда Трампа по Україні, генерал-лейтенант Кіт Келлог відвідає Україну.

Зазначимо, що у медіа з’явилася інформація, що спецпредставник Трампа Кіт Келлог на початку січня планує відвідати Київ і кілька інших європейських столиць.

«Він відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі», – заявив Президент, посилаючись на раніше висловлені Келлогом у ЗМІ ідеї щодо припинення війни.

Як відомо, інавгурація нового президента США запланована на 20 січня 2025 року, а візит – на початку січня, тобто до вступу на посаду.

Зауважимо, що раніше Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, що думає, що і Україна, і РФ готові говорити про мир через виснаження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.