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Володимир Зеленський підтвердив візит до України Кіта Келлога з команди Трампа

09:42, 19 грудня 2024
Президент підтвердив візит спецпосланця Трампа до України.
Володимир Зеленський підтвердив візит до України Кіта Келлога з команди Трампа
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленький на зустрічі з журналістами у Брюсселі підтвердив, що майбутній представник обраного президента США Дональда Трампа по Україні, генерал-лейтенант Кіт Келлог відвідає Україну.

Зазначимо, що у медіа з’явилася інформація, що спецпредставник Трампа  Кіт Келлог на початку січня планує відвідати Київ і кілька інших європейських столиць.

«Він відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі», – заявив Президент, посилаючись на раніше висловлені Келлогом у ЗМІ ідеї щодо припинення війни.

Як відомо, інавгурація нового президента США запланована на 20 січня 2025 року, а візит – на початку січня, тобто до вступу на посаду.

Зауважимо, що раніше Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, що думає, що і Україна, і РФ готові говорити про мир через виснаження.

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США Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

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