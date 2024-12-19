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Очільник Міноборони Великої Британії Джон Гілі «відкрив двері» для відправки військ в Україну

09:24, 19 грудня 2024
Міністр оборони «відкрив двері» для відправки британських військ в Україну для допомоги в навчанні солдатів.
Очільник Міноборони Великої Британії Джон Гілі «відкрив двері» для відправки військ в Україну
Джерело фото: Stefan Rousseau/Reuters
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Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі «відкрив двері» для відправки британських військ в Україну для надання допомоги у навчанні солдатів. Відповідну заяву міністр зробив під час візиту в Київ, інформує The Telegraph.

Зокрема, представник уряду зауважив, що Великій Британії необхідно «зробити навчання краще відповідним для того, що потрібно українцям»:

«Нам потрібно полегшити українцям доступ і працювати з українцями, щоб допомогти їм мотивувати та мобілізувати більше новобранців».

Коли його запитали, чи означає це поширення навчання українських новобранців у Великій Британії на саму Україну, він сказав: «Ми шукатимемо, де зможемо, щоб відповісти на те, чого хочуть українці. Вони воюють».

Гілі вважається першим представником уряду, який висунув таку пропозицію. Крім того, він заявив, що Київ має вступати в переговори «з позиції сили, а не слабкості», а Україна має продовжувати нарощувати свій потенціал для боротьби та стримування Путіна.

«Через майже три роки після того, як Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення, глибина його прорахунків очевидна як ніколи, оскільки хоробрий народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм непохитним духом. Але вони не зможуть діяти наодинці, тому Велика Британія посилюватиме своє міжнародне лідерство в Україні протягом 2025 року», - наголосив Гілі. Напередодні він заявив, що зараз настав «критичний період для України».

Міністр оборони також висловив зобов’язання Великої Британії виділити 225 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку України.

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військові Україна війна Міноборони Велика Британія

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