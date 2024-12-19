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Експрезиденту Франції Ніколя Саркозі залишили чинним вирок у справі про прослуховування

10:36, 19 грудня 2024
У цій справі Саркозі інкримінували спробу отримати секретну інформацію від колишнього генпрокурора при Касаційному суді.
Експрезиденту Франції Ніколя Саркозі залишили чинним вирок у справі про прослуховування
Джерело фото: Facebook/Nicolas Sarkozy
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Касаційний суд – найвищий апеляційний суд Франції – 18 грудня відхилив апеляцію колишнього президента Ніколя Саркозі та засудив його до тюремного ув'язнення терміном на три роки, з них два умовно. Вирок не підлягає апеляції, пише France Info.

У цій справі Саркозі інкримінували спробу отримати секретну інформацію від колишнього генпрокурора при Касаційному суді. В обмін на цю послугу судді обіцяли почесну посаду в Монако. Головними доказами у справі стали записи телефонних розмов Саркозі та його адвоката.

Загалом, проти Саркозі прокуратура порушила п'ять справ. 28 січня йому виповниться 70 років, тож захист ексглави держави може подати клопотання про умовно-дострокове звільнення за деякими з винесених раніше вироків. Французький закон передбачає це для осіб, старших за 70 років.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 14 лютого, Апеляційний суд Парижа підтвердив обвинувальний вирок суду нижчої інстанції щодо колишнього президента Франції Ніколя Саркозі у справі про приховування незаконних перевитрат під час його передвиборчої кампанії 2012 року.

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