У США губернатор Каліфорнії оголосив надзвичайний стан через пташиний грип

Зазначається, що з березня пташиний грип заразив понад 860 молочних стад у 16 ​​штатах і вбив 123 мільйони свійської птиці з початку спалаху в 2022 році.

Гевін Ньюсом, губернатор Каліфорнії, оголосив надзвичайний стан у штаті на тлі зростання випадків захворювання на пташиний грип. Це рішення було прийнято у відповідь на збільшення кількості випадків захворювання в Каліфорнії та по всій території США. Про це пише Reuters.

Раніше були зафіксовані випадки пташиного грипу серед корів на молочних фермах.

Окрім того, 18 грудня стало відомо про першого хворого у критичному стані в Луїзіані – він страждає від важкої респіраторної хвороби, йдеться в заяві Департаменту охорони здоров'я. Цей випадок є першим, пов’язаним із некомерційним птахівництвом, сказав Деметре Даскалакіс, директор Національного центру імунізації та респіраторних захворювань CDC, під час розмови з журналістами.

На сьогодні в Каліфорнії не зафіксовано випадків передачі пташиного грипу від людини до людини, але по всій країні було зареєстровано 61 випадок захворювання. З березня пташиний грип заразив понад 860 молочних стад у 16 ​​штатах і вбив 123 мільйони свійської птиці з початку спалаху в 2022 році, вказує Reuters.

У Каліфорнії, штаті США з найбільшим виробництвом молока, 649 стад дали позитивний результат з кінця серпня, приблизно 60% стада, згідно з даними США.

12 грудня чотири молокозаводи південної Каліфорнії дали позитивний результат, «що потребує переходу від регіонального стримування до загальнодержавного моніторингу та реагування», — заявив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у своїй заяві про надзвичайний стан. Попередні випадки були зосереджені в Центральній долині в центрі штату.

Ньюсом повідомив, що введення надзвичайного стану забезпечить фінансування для служб штату для боротьби з цим захворюванням.

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