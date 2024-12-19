В США губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение из-за птичьего гриппа

Отмечается, что с марта птичий грипп заразил более 860 молочных стад в 16 штатах и ​​убил 123 миллиона домашних птиц с начала вспышки в 2022 году.

Гевин Ньюсом, губернатор Калифорнии, объявил чрезвычайное положение в штате на фоне роста случаев заболевания птичьим гриппом. Это решение было принято в ответ на увеличение количества случаев заболевания в Калифорнии и по всей территории США. Об этом пишет Reuters.

Ранее были зафиксированы случаи птичьего гриппа среди коров на молочных фермах.

Кроме того, 18 декабря стало известно о первом больном в критическом состоянии в Луизиане – он страдает тяжелой респираторной болезнью, говорится в заявлении Департамента здравоохранения. Этот случай является первым, связанным с некоммерческим птицеводством, сказал Деметре Даскалакис, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC во время беседы с журналистами.

На сегодняшний день в Калифорнии не зафиксированы случаи передачи птичьего гриппа от человека к человеку, но по всей стране был зарегистрирован 61 случай заболевания. С марта птичий грипп заразил более 860 молочных стад в 16 штатах и ​​убил 123 миллиона домашних птиц с начала вспышки в 2022 году, указывает Reuters.

В Калифорнии, штате США с крупнейшим производством молока, 649 стад дали положительный результат с конца августа, примерно 60% стада, согласно данным США.

12 декабря четыре молокозавода южной Калифорнии дали положительный результат, «требующий перехода от регионального сдерживания к общегосударственному мониторингу и реагированию», — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в своем заявлении о чрезвычайном положении. Предшествующие случаи были сосредоточены в Центральной долине в центре штата.

Ньюсом сообщил, что введение чрезвычайного положения обеспечит финансирование для служб штата для борьбы с этим заболеванием.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.