Зеленський у Брюсселі обговорив з Макроном можливість відправки миротворців в Україну

У Брюсселі Володимир Зеленський зустрівся з Емманюелем Макроном, це була вже восьма їхня зустріч цього року.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну, зазначивши, що це непростий процес і поки що не буде деталей.

«Що стосується миротворців, ми проговорювали з Еммануелем його давню ідею. Ми підтримуємо ідею посилення України, і ви це розумієте. Питання тут деталі, ми обговорюємо ці деталі», - сказав Зеленський журналістам у Брюсселі.

За словами Президента, французький лідер «уже мав контакти з деякими лідерами».

«Поки що не хочу говорити деталі, тому що ми в процесі. І я бачу, що є вже позитив від деяких людей з цього приводу. Це непростий процес, ви розумієте, які в чому ризики», - зазначив Зеленський.

Раніше глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що перед тим як ухвалювати рішення щодо відправлення в Україну європейської миротворчої місії, потрібно досягти миру, а Росія його не хоче.

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