Генсек НАТО Рютте і Президент Зеленський розповіли, про що говоритимуть у Брюсселі

Володимир Зеленський назвав ключові теми переговорів у Брюсселі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і Президент України Володимир Зеленський перед переговорами у Брюсселі в середу, 18 грудня, розповіли, що зосереджуватимуться на зміцненні позицій України та питанні економіки.

Зокрема, ключовими темами переговорів у Брюсселі протягом двох днів будуть безпекові гарантії, посилення української армії та надання систем протиповітряної оборони.

«Я гадаю, що це дуже гарна можливість поговорити про безпекові гарантії для України», - розповів Зеленський.

Він також наголосив на важливості спільної позиції Європи щодо підтримки України.

«Дуже важливо використати ці два дні у Брюсселі, щоб зустрітися з усіма нашими партнерами і мати спільну, не розділену позицію Європи, про те, як убезпечити Україну, наших громадян. Звичайно, говоритимемо й про те, як зміцнити нашу армію», - сказав Президент.

Генсек НАТО наголосив, що західні держави нині повинні зробити все можливе для забезпечення України необхідними системами озброєнь, зокрема протиповітряною обороною.

«Дуже високо на порядку денному буде гарантування того, щоби Президент, його команда, Україна перебували у найкращому становищі у день, коли вони вирішать почати мирні переговори», – заявив він.

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