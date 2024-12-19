19 грудня відзначають День адвокатури – привітання та картинки зі святом

Короткі привітання з Днем адвокатури у прозі та картинках.

Джерело фото: медіа

19 грудня в Україні відзначають професійне свято – День адвокатури.

Свято започатковане не так давно, 2002 року. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня в Україні ввели в дію Закон про адвокатуру, 1992 року.

Свято покликане вшанувати та відзначити роботу адвокатів та її значення для розвитку держави та правосуддя.

«Судово-юридична газета» зібрала гарні привітання та листівки для адвокатів, а також щирі побажання з їхнім професійним святом:

Вітаємо з Днем адвокатури! Нехай усі справи вирішуються на вашу користь, клієнти будуть вдячними, а зарплата – гідною. Міцного здоров'я, професійного зростання, здійснення мрій!

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З Днем адвокатури! Нехай усі справи, за які ви взялися, будуть забезпечені доказовою базою. Нехай усі клієнти згадують вас із вдячністю!

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Вітаємо з Днем адвокатури України та щиро бажаємо, щоб у будь-якій справі вдавалося виявляти впевненість та наполегливість, щоб кожен день приносив безперечну перемогу та справжній успіх, щоб життя було сповнене великих можливостей та перспективних ідей.

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Шановні адвокати, ви захистите інтереси, повертаєте репутації чистоту перед законом і просто допомагаєте забути про нагальні проблеми! Щиро бажаємо вам успішних справ і щастя!

Джерело фото: медіа

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