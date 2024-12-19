19 декабря отмечают День адвокатуры – поздравления и картинки с праздником

Короткие поздравления с Днем адвокатуры в прозе и картинках.

Источник фото: медиа

19 декабря в Украине отмечают профессиональный праздник – День адвокатуры.

Праздник поясвился не так давно, в 2002 году. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день в Украине ввели в действие Закон об адвокатуре, в 1992 году.

Праздник призван почтить и отметить работу адвокатов и ее значение для развития государства и правосудия.

«Судебно-юридическая газета» собрала красивые поздравления и открытки для адвокатов, а также искренние пожелания с их профессиональным праздником:

Поздравляем с Днем адвокатуры! Пусть все дела решаются в вашу пользу, клиенты будут благодарны, а зарплата – достойной. Крепкого здоровья, профессионального роста, исполнения мечтаний!

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С Днем адвокатуры! Пусть все дела, за которые вы взялись, будут снабжены доказательной базой. Пусть все клиенты вспоминают вас с благодарностью!

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Поздравляем с Днем адвокатуры Украины и искренне желаем, чтобы в любом деле удавалось проявлять уверенность и настойчивость, чтобы каждый день приносил бесспорную победу и настоящий успех, чтобы жизнь была полна больших возможностей и перспективных идей.

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Уважаемые адвокаты, вы защитите интересы, возвращаете репутации чистоту перед законом и просто помогаете забыть о насущных проблемах! Искренне желаем вам успешных дел и счастья!

Источник фото: медиа

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