В Дарницком районе Киева мужчине выстрелили в голову

От полученного ранения киевлянин умер на месте.

В Дарницком районе столицы убили мужчину. Как сообщили в полиции Киева, предварительно известно, что 18 декабря между двумя мужчинами по улице Бориспольской возник конфликт, во время которого один из них выстрелил другому в голову. От полученного ранения потерпевший умер на месте.

По описанию, предоставленному свидетелями, правоохранители разыскали и задержали неподалеку от места совершения преступления похожего по описанию мужчины. Им оказался 61-летний местный житель.

Следователи изъяли у задержанного возможное орудие преступления, сейчас с ним продолжаются следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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