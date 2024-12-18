Павла Ткачука уволили после доклада министра обороны Рустема Умерова Президенту Владимиру Зеленскому.

Начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука уволили с должности. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Там заявили, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского во Львов, Министр обороны Рустем Умеров доложил Главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушений, выявленных ГИМО.

Следовательно, Президент поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию.

«Сегодня приказом министра обороны Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного», - отметили в Минобороны.

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