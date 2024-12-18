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Спецпредставитель Трампа Кит Келлог думает, что и Украина, и РФ готовы говорить о мире из-за истощения

20:34, 18 декабря 2024
По словам генерала, нынешняя ситуация характеризуется войной на истощение.
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог думает, что и Украина, и РФ готовы говорить о мире из-за истощения
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Будущий представитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине, генерал-лейтенант Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что считает, что и Украина, и РФ готовы говорить о мире из-за истощения.

«После 1000 дней войны… самой большой и самой длинной со времен Второй мировой войны, пора ей закончиться. Я верю, что президент Трамп выполнит это обещание, которое он дал Америке и миру», - заявил Кит Келлог.

По словам генерала, нынешняя ситуация характеризуется войной на истощение.

У Келлога спросили: «Похоже, что обе стороны войны близки к истощению, не момент ли это для мирных переговоров?»

«Совершенно, я думаю, обе стороны готовы. Представьте сражение в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп может это сделать», – заявил Келлог.

Отметим, что спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в начале января планирует посетить Киев и несколько других европейских столиц.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп осознает недопустимость для Украины капитуляции или замораживания войны. Глава государства отметил, что Трамп демонстрирует желание быстро найти решение для урегулирования конфликта, однако пока не владеет всей необходимой информацией.

В то же время Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что реальные переговоры об устойчивом мире могут начаться только тогда, когда у России не останется ресурсов для продолжения войны.

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США Украина война

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