Реальные мирные переговоры могут начаться только тогда, когда Россия потеряет способность воевать – Ермак

По словам руководителя Офиса Президента, пока Россия не исчерпает свои ресурсы, мирные переговоры невозможны.

Фото: Politico

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что реальные переговоры об устойчивом мире могут начаться только тогда, когда у России не останется ресурсов для продолжения войны.

Об этом он заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей во Львове, добавив, что только сильные страны могут рассчитывать на поддержку. Ермак отметил, что для достижения мирных переговоров важно заставить Россию к справедливому миру, а не позволить ей использовать паузу для восстановления сил и наступления.

Он также напомнил, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский представил «План победы», который включает реальные механизмы завершения войны и достижения справедливого мира. По словам Ермака, 1087 из 1261 местных советов в Украине поддержали этот план.

«Результаты во многом зависят от позиции наших ключевых партнеров: Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Дании, Польши, Норвегии, Японии, Нидерландов и других стран Европейского Союза и мира. И наши регионы продолжают большую работу с партнерами в этих странах», - добавил Ермак, подчеркивая важность сотрудничества с международными партнерами.

Руководитель ОП также подчеркнул, что Россия не хочет завершения войны, а стремится к капитуляции Украины.

«Наш враг хочет не окончания войны, он хочет нашей капитуляции, нашей и наших союзников. Если Россию не заставить к справедливому миру, то мира не будет. Будет пауза и эту паузу Москва использует для восстановления сил и продолжения наступления», - отметил Ермак.

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