Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий контроль за исполнением судебных решений

В рамках контроля за исполнением судебных решений суды смогут налагать немалые штрафы на должников в определенных категориях дел – от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря подписал закон № 4094-IX о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании положений о судебном контроле — законопроект 9462.

Он предусматривает, что суд может обязать должника подать отчет об исполнении судебного решения и по результатам его рассмотрения наложить на должника штраф от 20 до 40 размеров прожиточного минимума (от 60 560 грн до 121 120 грн).

Кроме того, если должник не выполняет судебное решение об обязательстве совершить определенные действия по имуществу, взыскатель сможет ходатайствовать перед судом изменить способ и порядок исполнения судебного решения путем взыскания с должника стоимости такого имущества.

Ранее «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения внесли в ХПК. В рамках контроля за исполнением судебных решений суды смогут налагать немалые штрафы на должников в определенных категориях дел – от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн.

Также мы анализировали, какие в Кодекс административного судопроизводства Украины (КАСУ). Предполагается, что в случае отказа в принятии отчета, суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф в сумме от 20 до 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Суд дополнительно может установить новый срок представления отчета или по собственной инициативе рассмотреть вопрос об изменении способа и порядка исполнения судебного решения. Половину суммы штрафа будут взимать в пользу заявителя, а другую половину – в бюджет.

Кроме того, этот закон позволяет увольнять руководителей госорганов за неисполнение судебных решений от штрафа в случае отсутствия денег в бюджете.

Добавим, в Кодекс административного судопроизводства вводится ряд новых правил представления и рассмотрения отчета органом власти об исполнении судебного решения субъектом властных полномочий.

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