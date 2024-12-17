Осужденные, которые не могут заплатить штраф, будут работать на общественных работах – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4081-ІХ, который совершенствует механизмы исполнения наказаний в виде штрафа и общественных работ.
Согласно Закону 9149, если штраф невозможно взыскать из-за отсутствия имущества или средств у должника, его могут заменить другим видом наказания.
Основные изменения закона:
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что осужденные к определенным видам наказаний будут оплачивать расходы, связанные с исполнением судебного решения - Верховная Рада приняла закон.
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