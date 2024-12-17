Осужденные, которые не могут заплатить штраф, будут работать на общественных работах – Зеленский подписал закон

Закон меняет механизм исполнения наказаний через штрафы и общественные работы.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4081-ІХ, который совершенствует механизмы исполнения наказаний в виде штрафа и общественных работ.

Согласно Закону 9149, если штраф невозможно взыскать из-за отсутствия имущества или средств у должника, его могут заменить другим видом наказания.

Основные изменения закона:

Общественные работы можно выполнять в пределах города или области, при условии организации транспорта для осужденных в оба направления.

Продолжительность общественных работ ограничена: не более четырех часов в день или, по заявлению осужденного, до восьми часов в день, но не менее 40 часов в месяц.

Для несовершеннолетних норма составляет не более двух часов в день и не менее 25 часов в месяц.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что осужденные к определенным видам наказаний будут оплачивать расходы, связанные с исполнением судебного решения - Верховная Рада приняла закон.

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