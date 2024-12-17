Засуджені, що не можуть заплатити штраф, працюватимуть на громадських роботах – Зеленський підписав закон

Закон змінює механізм виконання покарань через штрафи та громадські роботи.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4081-ІХ, який вдосконалює механізми виконання покарань у вигляді штрафу та громадських робіт.

Згідно з Законом 9149, якщо штраф неможливо стягнути через відсутність майна або коштів у боржника, його можуть замінити іншим видом покарання.

Основні зміни закону:

Громадські роботи можна виконувати в межах міста або області, за умови організації транспорту для засуджених у обидва напрямки.

Тривалість громадських робіт обмежена: не більше чотирьох годин на день або, за заявою засудженого, до восьми годин на день, але не менше 40 годин на місяць.

Для неповнолітніх норма складає не більше двох годин на день і не менше 25 годин на місяць.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що засуджені до певних видів покарань будуть оплачувати витрати, пов’язані з виконанням судового рішення – Верховна Рада прийняла закон.

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