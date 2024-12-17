Засуджені, що не можуть заплатити штраф, працюватимуть на громадських роботах – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4081-ІХ, який вдосконалює механізми виконання покарань у вигляді штрафу та громадських робіт.
Згідно з Законом 9149, якщо штраф неможливо стягнути через відсутність майна або коштів у боржника, його можуть замінити іншим видом покарання.
Основні зміни закону:
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що засуджені до певних видів покарань будуть оплачувати витрати, пов’язані з виконанням судового рішення – Верховна Рада прийняла закон.
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