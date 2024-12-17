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Засуджені, що не можуть заплатити штраф, працюватимуть на громадських роботах – Зеленський підписав закон

15:32, 17 грудня 2024
Закон змінює механізм виконання покарань через штрафи та громадські роботи.
Засуджені, що не можуть заплатити штраф, працюватимуть на громадських роботах – Зеленський підписав закон
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4081-ІХ, який вдосконалює механізми виконання покарань у вигляді штрафу та громадських робіт.

Згідно з Законом 9149, якщо штраф неможливо стягнути через відсутність майна або коштів у боржника, його можуть замінити іншим видом покарання.

Основні зміни закону:

  • Громадські роботи можна виконувати в межах міста або області, за умови організації транспорту для засуджених у обидва напрямки.
  • Тривалість громадських робіт обмежена: не більше чотирьох годин на день або, за заявою засудженого, до восьми годин на день, але не менше 40 годин на місяць.
  • Для неповнолітніх норма складає не більше двох годин на день і не менше 25 годин на місяць.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що засуджені до певних видів покарань будуть оплачувати витрати, пов’язані з виконанням судового рішення – Верховна Рада прийняла закон.

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