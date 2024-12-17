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Кабмін та Верховна Рада готуються скасувати старий Житловий кодекс — Олена Шуляк

15:20, 17 грудня 2024
Замість застарілого Житлового кодексу хочуть розробити абсолютно нову законодавчу рамку та запровадити нові правила у формуванні житлової політики.
Кабмін та Верховна Рада готуються скасувати старий Житловий кодекс — Олена Шуляк
Джерело фото: mind.ua
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Щоб розв’язати проблему квартирних черг та сформувати резервний фонд житла в Україні, Верховна Рада та Уряд напрацьовують законодавчу рамку для формування нової житлової політики. Таку заяву зробила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування та очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, мова йде про ліквідацію застарілого Житлового кодексу, який в Україні приймався ще в 1983 році. Замість нього хочуть розробити абсолютно нову законодавчу рамку та запровадити нові правила у формуванні житлової політики.

Водночас Олена Шуляк зазначила, що така реформа є одним зі структурних маяків для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility. Україна взяла на себе зобов’язання ухвалити новий Закон про основні засади житлової політики до кінця 2025 року.

«Наразі застаріле житлове законодавство не працює: сьогодні у нас квартирна черга складає понад 600 тис. осіб і вона не зменшується. А в місцевої влади немає соціального житлового фонду, щоб у разі потреби тимчасово розмістити навіть кілька десятків сімей», – констатувала голова профільного парламентського комітету.

Олена Шуляк пояснила, нове законодавство стосуватиметься соціального житла, оренди, змін до Податкового кодексу та цифровізації. Зокрема, йдеться про створення великої цифрової системи в житловій сфері, яка допоможе підібрати найоптимальнішу програму державної підтримки та розв’язати житлову проблему в кожному окремому випадку.

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