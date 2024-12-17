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Ілон Маск та Вівек Рамасвамі хочуть скоротити штат держслужбовців США на рекордні 75%

15:14, 17 грудня 2024
У США хочуть скоротити бюджетні видатки вже у 2025 році.
Ілон Маск та Вівек Рамасвамі хочуть скоротити штат держслужбовців США на рекордні 75%
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Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск і екс-кандидат у президенти, підприємець Вівек Рамасвамі будуть займатися над програмою новообраного президента США Дональда Трампа DOGE, яка покликана скоротити 2 трильйони доларів урядових витрат — що становить понад 30% держбюджету. Автори програми також пропонують скоротити штат держслужбовців на 75%, пише «Голос Америки».

Маск та Рамасвамі очолять новий консультативний орган, який радитиме адміністрації Трампа, як скоротити урядові витрати і матиме назву DOGE - Департамент урядової ефективності. 

«Уряд більше не стоятиме у вас за спиною та не порпатиметься у ваших кишенях», - заявив співголова «DOGE» Ілон Маск, під час одного із мітингів на підтримку Дональда Трампа.

Очікується, що очільники нового Департаменту урядової ефективності мільярдери Маск та Рамасвамі, - використають свій досвід бізнесу в державному управлінні та скасують низку федеральних норм. Зокрема, згідно із заявами самих бізнесменів, щоб скоротити витрати, вони можуть взагалі закрити деякі державні установи. Федеральним працівникам також заборонять працювати дистанційно, що спровокує масові звільнення. А окремі державні офіси перенесуть із Вашингтона у інші міста та штати.

«Вони зіштовхнуться із важким уроком, що президент не є королем — або принаймні не має бути в цій країні. Їм доведеться протистояти конституції. Вони будуть протистояти законодавству, та повноваженням Конгресу США», - вважає Стів Ленкарт, виконавчий директор профспілки держслужбовців «Національна федерація урядових службовців».

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США Дональд Трамп Ілон Маск

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