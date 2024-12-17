Илон Маск и Вивек Рамасвами хотят сократить штат госслужащих США на рекордные 75%

В США хотят сократить бюджетные расходы уже в 2025 году.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и экс-кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами будут заниматься над программой новоизбранного президента США Дональда Трампа DOGE, которая призвана сократить 2 триллиона долларов правительственных расходов — более 30% госбюджета. Авторы программы также предлагают сократить штат госслужащих на 75%, пишет «Голос Америки».

Маск и Рамасвами возглавят новый консультативный орган, который будет советовать администрации Трампа, как сократить правительственные расходы и будет называться DOGE - Департамент правительственной эффективности.

«Правительство больше не будет стоять у вас за спиной и не будет копаться в ваших карманах», - заявил сопредседатель «DOGE» Илон Маск, во время одного из митингов в поддержку Дональда Трампа.

Ожидается, что руководители нового Департамента правительственной эффективности миллиардеры Маск и Рамасвами используют свой опыт бизнеса в государственном управлении и отменят ряд федеральных норм. В частности, согласно заявлениям самих бизнесменов, чтобы сократить расходы, они могут вообще закрыть некоторые государственные учреждения. Федеральным работникам также запретят работать дистанционно, что спровоцирует массовые увольнения. А отдельные государственные офисы перенесут из Вашингтона в другие города и штаты.

«Они столкнутся с тяжелым уроком, что президент не является королем — или, по крайней мере, не должно быть в этой стране. Им придется противостоять конституции. Они будут противостоять законодательству и полномочиям Конгресса США», - считает Стив Ленкарт, исполнительный директор профсоюза госслужащих «Национальная федерация правительственных служащих».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.