Пограничники пошли в наряд на границу, но скрылись – суд решил, кто в этом виноват

Пограничники-земляки сбежали в соседнюю страну, а виновным признали их коллегу-дежурного.

Фото: media.slovoidilo.ua

Раховский районный суд Закарпатской области рассмотрел протокол об административном правонарушении, составленный в отношении инспектора пограничной службы Дмитрия Д. по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

Как отмечается в материалах дела, 27 сентября 2024 года на службу на участке государственной границы Украины заступил пограничный патруль в составе двух военнослужащих – жителей Сумской области.

Связь с указанными военнослужащими должен был поддерживать Дмитрий Д., который находился на дежурстве. Каждые 30 минут Дмитрий Д. должен был осуществлять сеансы связи с пограничниками, которые находились на участке границы.

Однако, согласно материалам дела, Дмитрий Д. сеансы связи не осуществлял, но соответствующие формальные записи о сеансах связи в рабочей тетради пограничного наряда сделал.

Как вдруг 27 сентября пограничный наряд к месту расположения подразделения не вернулся – скорее всего, около 00:50 оба пограничника сбежали на территорию соседней страны.

По мнению командования, Дмитрий Д. нарушил требования "Инструкции о службе пограничных нарядов Государственной пограничной службы", Устава внутренней службы Вооруженных Сил и приказа по пограничному отряду "Об организации оперативно-очередной службы в 2024 году".

Дмитрий Д. свою вину не признал. В свою защиту он сообщил, что 26-27 сентября, когда он выполнял обязанности дежурного, у него была большая нагрузка, из-за чего выйти на связь с пограничным нарядом ему вовремя не удалось. Физически помешать сбежать своим сослуживцам он в любом случае тоже не мог.

Дмитрий Д. добавил, что во время, когда он, по мнению командования, должен был осуществить сеанс связи с пограничным нарядом, у него вообще должно было быть время для отдыха, но при этом в 00:08 27 сентября он все же осуществил сеанс связи с нарядом.

Также Дмитрий Д. обратил внимание, что, как выяснилось уже во время служебного расследования инцидента, оба пограничника были прикомандированы в отдел пограничной службы и давно были знакомы между собой, при этом ранее они уже дважды пытались незаконно пересечь государственную границу.

Изучив материалы дела, суд установил, что Дмитрий Д. все же действительно допустил нарушение ведомственных инструкций и приказов, и, таким образом, его вина в небрежном отношении к военной службе доказана.

3 декабря Раховский райсуд Закарпатской области привлек Дмитрия Д. к ответственности в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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