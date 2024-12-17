Рада приняла закон о функционировании электронных коммуникационных сетей

Документ запрещает демонтаж электронных коммуникационных сетей во время чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного или военного положения.

Верховная Рада 17 декабря в целом приняла законопроект 9593 о внесении изменений в статью 115 Закона Украины «Об электронных коммуникациях» (о содействии в обеспечении устойчивого функционирования электронных коммуникационных сетей и предоставлении электронных коммуникационных услуг, а также запрете демонтажа электронных коммуникационных сетей в условиях чрезвычайных ситуаций чрезвычайного и военного положения)». Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Документ запрещает демонтаж электронных коммуникационных сетей во время чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного или военного положения, кроме случаев по решению поставщика или суда.

Законопроект во втором чтении поддержали 258 нардепов.

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