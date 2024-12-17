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Рада прийняла закон щодо функціонування електронних комунікаційних мереж

15:04, 17 грудня 2024
Документ забороняє демонтаж електронних комунікаційних мереж під час надзвичайних ситуацій, надзвичайного або воєнного стану
Рада прийняла закон щодо функціонування електронних комунікаційних мереж
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Верховна Рада 17 грудня в цілому ухвалила законопроект 9593 про внесення змін до статті 115 Закону України «Про електронні комунікації» (щодо сприяння у забезпеченні сталого функціонування електронних комунікаційних мереж та надання електронних комунікаційних послуг, а також заборони демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану)». Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Документ забороняє демонтаж електронних комунікаційних мереж під час надзвичайних ситуацій, надзвичайного або воєнного стану, крім випадків за рішенням постачальника чи суду.

Законопроект у другому читанні підтримали 258 нардепів.

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Кабінет Міністрів України Дія

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