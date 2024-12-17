Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти TikTok через можливі порушення цифрових законів

Європейська комісія оголосила про відкриття офіційного провадження проти TikTok за ймовірні порушення Закону про цифрові послуги (DSA), зокрема через підозри у маніпуляціях під час виборів у Румунії. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що захист демократії є пріоритетом ЄС. За її словами, необхідно швидко та рішуче реагувати на іноземне втручання у вибори в країнах Союзу.
«Після серйозних ознак того, що іноземні актори втручалися у президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok, ми зараз ретельно перевіряємо, чи TikTok порушив Закон про цифрові послуги, не впоравшись із такими ризиками. Має бути абсолютно ясно, що в ЄС усі онлайн-платформи, включаючи TikTok, мають нести відповідальність», — зазначила фон дер Ляєн.
Основні аспекти розслідування:
Провадження ґрунтується на даних звітів румунської розвідки, внутрішніх документах TikTok та аналітиці незалежних експертів. Ірландія, де розташована штаб-квартира TikTok в ЄС, братиме активну участь у розслідуванні.
Наступні кроки передбачають збір додаткових доказів, моніторинг активності TikTok та перевірку алгоритмів платформи. У разі підтвердження підозр Єврокомісія має право вжити тимчасових заходів або вимагати змін у політиці компанії.
У Комісії додали, що DSA не встановлює конкретних термінів для завершення розслідування — тривалість залежатиме від складності справи та рівня співпраці TikTok із регулятором.
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