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Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти TikTok через можливі порушення цифрових законів

15:17, 17 грудня 2024
TikTok підозрюють у маніпуляціях під час виборів у Румунії.
Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти TikTok через можливі порушення цифрових законів
Фото: Mezha.Media
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Європейська комісія оголосила про відкриття офіційного провадження проти TikTok за ймовірні порушення Закону про цифрові послуги (DSA), зокрема через підозри у маніпуляціях під час виборів у Румунії. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що захист демократії є пріоритетом ЄС. За її словами, необхідно швидко та рішуче реагувати на іноземне втручання у вибори в країнах Союзу.

«Після серйозних ознак того, що іноземні актори втручалися у президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok, ми зараз ретельно перевіряємо, чи TikTok порушив Закон про цифрові послуги, не впоравшись із такими ризиками. Має бути абсолютно ясно, що в ЄС усі онлайн-платформи, включаючи TikTok, мають нести відповідальність», — зазначила фон дер Ляєн.

Основні аспекти розслідування:

  • Ризики маніпуляцій через рекомендаційні алгоритми TikTok, включно зі скоординованими діями та автоматизованим контентом.
  • Механізми модерації політичної реклами на платформі.
  • Врахування регіональних та культурних особливостей під час національних виборів.

Провадження ґрунтується на даних звітів румунської розвідки, внутрішніх документах TikTok та аналітиці незалежних експертів. Ірландія, де розташована штаб-квартира TikTok в ЄС, братиме активну участь у розслідуванні.

Наступні кроки передбачають збір додаткових доказів, моніторинг активності TikTok та перевірку алгоритмів платформи. У разі підтвердження підозр Єврокомісія має право вжити тимчасових заходів або вимагати змін у політиці компанії.

У Комісії додали, що DSA не встановлює конкретних термінів для завершення розслідування — тривалість залежатиме від складності справи та рівня співпраці TikTok із регулятором.

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