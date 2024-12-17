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Еврокомиссия открыла официальное производство против TikTok из-за возможных нарушений цифровых законов

15:17, 17 декабря 2024
TikTok подозревают в манипуляциях во время выборов в Румынии.
Еврокомиссия открыла официальное производство против TikTok из-за возможных нарушений цифровых законов
Фото: Mezha.Media
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Европейская комиссия объявила об открытии официального производства против TikTok за возможные нарушения Закона о цифровых услугах (DSA), в частности из-за подозрений в манипуляциях во время выборов в Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что защита демократии является приоритетом ЕС. По ее словам, необходимо быстро и решительно реагировать на иностранное вмешательство в выборы в странах Союза.

«После серьезных признаков того, что иностранные акторы вмешивались в президентские выборы в Румынии с помощью TikTok, мы сейчас тщательно проверяем, нарушил ли TikTok Закон о цифровых услугах, не справившись с такими рисками. Должно быть совершенно ясно, что в ЕС все онлайн-платформы, включая TikTok, должны нести ответственность», - отметила фон дер Ляйен.

Основные аспекты расследования:

  • Риски манипуляций через рекомендательные алгоритмы TikTok, включая скоординированные действия и автоматизированный контент.
  • Механизмы модерации политической рекламы на платформе.
  • Учет региональных и культурных особенностей во время национальных выборов.

Производство основывается на данных отчетов румынской разведки, внутренних документах TikTok и аналитике независимых экспертов. Ирландия, где расположена штаб-квартира TikTok в ЕС, будет активно участвовать в расследовании.

Следующие шаги предусматривают сбор дополнительных доказательств, мониторинг активности TikTok и проверку алгоритмов платформы. В случае подтверждения подозрений Еврокомиссия имеет право принять временные меры или потребовать изменений в политике компании.

В Комиссии добавили, что DSA не устанавливает конкретных сроков для завершения расследования - продолжительность будет зависеть от сложности дела и уровня сотрудничества TikTok с регулятором.

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