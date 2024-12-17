Перед продажей нужно будет снять авто с учета – Верховная Рада приняла изменения в порядок торговли подержанными автомобилями

Перед отчуждением транспортного средства хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговлю транспортными средствами, владелец такого транспортного средства обязан будет снять его с учета.

Верховная Рада 17 декабря приняла в целом как закон законопроект 9083 о внесении изменений в Закон «О дорожном движении» об усовершенствовании порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД.

Як пояснювали автори законопроекту, наразі суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними транспортними засобами, при викупі вживаного автомобіля з метою його подальшого перепродажу кінцевому споживачу, зобов’язані обліковувати цей автомобіль не як товар для подальшого перепродажу, а як основний засіб для власного використання.

Зазначена процедура передбачає обов’язкову державну реєстрацію суб’єктом господарювання придбаного автомобіля на себе, перш ніж мати можливість його перепродати кінцевому споживачу. Відтак на практиці суб’єкти господарювання, які скуповують вживані транспортні засоби для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, вимушені двічі перереєстровувати товарні автомобілі в сервісних центрах МВС: спочатку на себе, а потім на кінцевого споживача.

Більше того, згідно з Положенням про військово-транспортний обов’язок, суб’єкти господарювання, які скуповують вживані транспортні засоби для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, вимушені на кожний автомобіль двічі отримувати довідку з районного (міського) ТЦК про взяття транспортного засобу на військовий облік (зняття з військового обліку), при викупі автомобіля отримується довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік, а при продажу автомобіля кінцевому споживачу отримується довідка про зняття автомобіля з військового обліку. Попередньо для отримання кожної довідки потрібно підготувати заяву та наказ по підприємству.

При цьому ТЦК видає ці довідки лише 2 рази на тиждень, що зумовлює величезні черги у вказаний час. На отримання однієї довідки можна витратити від одного до декількох робочих днів, що істотно «гальмує» роботу автомобільного бізнесу в сегменті продажу вживаних автомобілів.

Як зміни внесені

Отже, законопроект до другого читання передбачає зміни до статті 30 Закону «Про дорожній рух».

Передбачено, що облік суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю транспортними засобами, здійснюється територіальними органами МВС. МВС України створює та веде реєстр суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю транспортними засобами.

У статті 34 встановлено, що власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом 10 діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю транспортними засобами та придбали транспортний засіб, який перебував на державній реєстрації, для його наступного продажу, звільняються від обов’язку здійснення державної реєстрації такого транспортного засобу. У разі наявності обтяжень реєстрація (перереєстрація) транспортного засобу здійснюється за наявності згоди обтяжувача (обтяжувачів), справжність підпису (підписів) якого (яких) засвідчено нотаріусом.

Статтю 34 доповнено частиною 12, за якою перед відчуженням транспортного засобу суб’єкту господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, власник такого транспортного засобу зобов’язаний зняти його з обліку.

Транспортні засоби, зняті з обліку для відчуження суб’єкту господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, щодо яких протягом 10 діб із дня зняття з обліку таким суб’єктом господарювання не надано у встановленому порядку відомостей про їх придбання, підлягають державній реєстрації на загальних підставах.

Уточнено, що до повноважень МВС у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належить ведення обліку підприємств виробників, суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю транспортними засобами, видача їм у встановленому порядку номерних знаків для разових поїздок.

Як зауважили у ГЮУ, у назві законопроекту передбачається, що облік суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю транспортними засобам, здійснює Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України. Однак, це повноваження закріплене як законопроектом, так і чинним законом за Міністерством внутрішніх справ України. Крім того, а ні у законопроекті, а ні у чинному Законі взагалі не згадується Головний сервісний центр МВС.

Крім того, у новій частині 12 статті 34 Закону «Про дорожній рух» , передбачається, що «транспортні засоби, зняті з обліку для відчуження суб’єкту господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, щодо яких протягом десяти діб із дня зняття з обліку таким суб’єктом господарювання не надано у встановленому порядку відомостей про їх придбання, підлягають державній реєстрації на загальних підставах». Зазначене положення є декларативним та не містить належних механізмів його реалізації, що, в свою чергу, спричинить юридичну невизначеність.

Так, законопроектом не визначено:

- кому саме суб’єкт господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, має надавати відомості щодо придбання транспортного засобу;

- ким визначається той самий "встановлений порядок" подачі цих відомостей;

- хто саме має поставити на облік транспортний засіб попередньо знятий з обліку (очевидно мається на увазі власник);

- яким чином власнику цього транспортного засобу має стати відомо, що суб’єкт господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, не надав відповідні відомості.

Крім всього зазначеного, законом не встановлено відповідальності, а ні за неподання суб’єктом господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, відомостей про придбання транспортних засобів, а ні за не поставлення на облік транспортного засобу його власником, адже у відповідності до ч. 6 статті 121 КУпАП лише керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку тягне за собою накладення штрафу.

Автор: Наталя Мамченко

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