Украина заняла третье место в Европе по уровню открытости данных

В рейтинг входят 34 европейских страны.

Украина в третий раз подряд входит в тройку рейтинга Open Data Maturity с показателем открытости данных в 97%.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Уже три года входим в тройку лидеров по развитию сферы открытых данных. Это результат ежегодного рейтинга зрелости открытых данных — Open Data Maturity, он показывает, насколько эффективно страна управляет, развивает и использует открытые данные», - отметил Федоров.

По его словам, показатель открытости данных в Украине составляет 97%, а средний по Европе – всего 83%. В рейтинг входят 34 европейских страны, в этом году первое место заняла Франция, второе — Польша.

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