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Україна посіла третє місце в Європі за рівнем відкритості даних

17:47, 17 грудня 2024
До рейтингу входять 34 європейські країни.
Україна посіла третє місце в Європі за рівнем відкритості даних
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Україна втретє поспіль входить до трійки рейтингу Open Data Maturity з показником відкритості даних у 97%.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Уже 3 роки входимо до трійки лідерів за розвитком сфери відкритих даних. Це результат щорічного рейтингу зрілості відкритих даних — Open Data Maturity, він показує наскільки ефективно країна управляє, розвиває та використовує відкриті дані», - зазначив Федоров.

За його словами, показник відкритості даних в Україні становить 97%, а середній по Європі — усього 83%. До рейтингу входять 34 європейські країни, цього року перше місце посіла Франція, друге — Польща.

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Європа Україна Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров

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