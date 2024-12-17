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Автодилерам дозволили скуповувати вживані авто для продажу без їх перереєстрації на себе – Рада прийняла закон

14:42, 17 грудня 2024
Рада підтримала у другому читанні законопроект щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами.
Автодилерам дозволили скуповувати вживані авто для продажу без їх перереєстрації на себе – Рада прийняла закон
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У вівторок, 17 грудня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 9083 щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

У другому читанні законопроект підтримали 270 народних депутатів.

Документ надає можливість суб’єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати і реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про це документ.

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