Автодилерам дозволили скуповувати вживані авто для продажу без їх перереєстрації на себе – Рада прийняла закон

Рада підтримала у другому читанні законопроект щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами.

У вівторок, 17 грудня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 9083 щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

У другому читанні законопроект підтримали 270 народних депутатів.

Документ надає можливість суб’єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати і реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про це документ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.