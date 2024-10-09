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Автодилерам дозволять скуповувати вживані авто для продажу без їх перереєстрації на себе – Раді рекомендують прийняти законопроект

16:21, 9 жовтня 2024
Комітет рекомендував парламенту підтримати у другому читанні законопроект щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами.
Автодилерам дозволять скуповувати вживані авто для продажу без їх перереєстрації на себе – Раді рекомендують прийняти законопроект
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Комітет транспорту та інфраструктури Верховної Ради України рекомендував парламенту підтримати у другому читанні законопроект щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами 9083. Про це повідомила пресслужба парламенту.

Мова про засоби, які реалізуються суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС.

«Реалізація проекту дозволить звільнити суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю транспортними засобами, від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як товар для їх наступного продажу. Вказане призведе до спрощення бюрократичних процедур та забезпечить виведення операцій купівлі-продажу транспортних засобів з «тіні», — зазначив голова Комітету Юрій Кісєль.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей законопроект.

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