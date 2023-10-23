Верховній Раді пропонують прийняти зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі вживаними автомобілями

Пропонується звільнити суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про прийняття за основу законопроекту 9083 щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС. Авторами законопроекту виступають народні депутати Данило Гетманцев, Ярослав Железняк, Мар’яна Безугла та інші.

А саме, пропонується змінити:

Закон «Про дорожній рух» в частині звільнення суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в частині звільнення таких суб’єктів господарювання від обов’язку подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття на військовий облік (зняття з військового обліку) вживаних транспортних засобів, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

Як пояснюють автори, в умовах війни надходження до державному бюджету від автомобільного ринку стали другими за величиною після надходжень від бізнесу, пов’язаного з торгівлею нафтопродуктами. Разом з тим, експерти ринку заявляють про те, що на автомобільному ринку є ще достатньо питань, нормативне упорядкування яких призведе до додаткового зростання надходжень до бюджету за рахунок виведення операцій з «тіні».

Так, якщо за результатами 2021 року обсяг державних реєстрацій нових автомобілів склав біля 100 тис., вживаних – біля 1,7 млн. Аналіз співвідношення державних реєстрацій нових і вживаних автомобілів за відповідний період наочно демонструє наскільки більшим є ринок вживаних автомобілів порівняно з ринком нових автомобілів (майже в 20 раз).

Враховуючи великий обсяг ринку перепродажу вживаних автомобілів в Україні, він є вкрай перспективним.

Втім, на думку авторів, його розвитку заважає те, що, починаючи з 2010 року, суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними транспортними засобами, позбавлені можливості скуповувати вживані автомобілі, з метою їх подальшого перепродажу кінцевому споживачу, без державної реєстрації на себе.

«На сьогодні суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними транспортними засобами, при викупі вживаного автомобіля з метою його подальшого перепродажу кінцевому споживачу, зобов’язані обліковувати цей автомобіль не як товар для подальшого перепродажу, а як основний засіб для власного використання. Зазначена процедура передбачає обов’язкову державну реєстрацію суб’єктом господарювання придбаного автомобіля на себе, перш ніж мати можливість його перепродати кінцевому споживачу. Відтак на практиці суб’єкти господарювання, які скуповують вживані транспортні засоби для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, вимушені двічі перереєстровувати товарні автомобілі в сервісних центрах МВС: спочатку на себе, а потім на кінцевого споживача», - пишуть депутати.

Більше того, згідно з Положенням про військово-транспортний обов’язок, затвердженим постановою КМУ 1921, суб’єкти господарювання, які скуповують вживані транспортні засоби для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, вимушені на кожний автомобіль двічі отримувати довідку з «військкомату» про взяття транспортного засобу на військовий облік (зняття з військового обліку): при викупі автомобіля отримується довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік, а при продажу автомобіля кінцевому споживачу отримується довідка про зняття автомобіля з військового обліку.

«Попередньо для отримання кожної довідки потрібно підготувати заяву та наказ по підприємству. При цьому ТЦК видає ці довідки лише 2 рази на тиждень (у вівторок та четвер) до 13:00 год., що зумовлює величезні черги у вказаний час, особливо з урахуванням численних повітряних тривог, під час яких територіальні центри комплектування та соціальної підтримки взагалі зачиняються і не працюють. Крім цього, військовий облік автомобілів на сьогодні ведеться «вручну» у паперових журналах.

На отримання однієї довідки можна витратити від одного до декількох робочих днів, що істотно «гальмує» роботу автомобільного бізнесу в сегменті продажу вживаних автомобілів. Це призводить до додаткового адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання, а також до надмірних часових, трудових і грошових витрат», - вважають народні обранці.

Отже, звільнити зазначених суб’єктів господарювання від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані спеціальним суб’єктом як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

Втім, міністерства висловили низку зауважень до законопроектів. Зокрема, Міноборони вважає, що внесення передбачених законопроектом змін до Закону про мобілізаційну підготовку призведе до втрати обліку транспортних засобів та техніки, зриву своєчасної поставки ТЗ і техніки, які призначені за мобілізаційним нарядами для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань під час мобілізації та введення воєнного стану.

Тож, Комітет перед прийняттям за основу рекомендує внести певні зміни до тексту законопроекту. Нижче наводимо їх зміст.

Автор: Наталя Мамченко

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