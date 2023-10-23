Верховной Раде предлагают принять изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли подержанными автомобилями

Предлагается освободить субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами от обязанности перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства, приобретенные как товар для их последующей продажи конечным потребителям

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о принятии за основу законопроекта 9083 по усовершенствованию порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами хозяйствующими субъектами, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД. Авторами законопроекта выступают народные депутаты Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк, Марьяна Безугла и другие.

А именно предлагается изменить:

Закон «О дорожном движении» в части освобождения хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и их составными частями, имеющими идентификационные номера, и поставленные на учет в Главном сервисном центре МВД, от обязанности перерегистрировать на себя б/у транспортные средства, которые были приобретены как товар для их последующей продажи конечным потребителям.

Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в части освобождения таких хозяйствующих субъектов от обязанности подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки о взятии на военный учет (снятие с военного учета) б/у транспортных средств, которые были приобретены как товар для их последующей продажи конечным потребителям.

Как объясняют авторы, в условиях войны поступления в государственный бюджет от автомобильного рынка стали вторыми по величине после поступлений от бизнеса, связанного с торговлей нефтепродуктами. Вместе с тем, эксперты рынка заявляют о том, что на автомобильном рынке еще достаточно вопросов, нормативное упорядочение которых приведет к дополнительному росту поступлений в бюджет за счет вывода операций из «тени».

Так, если по результатам 2021 года объем государственных регистраций новых автомобилей составил около 100 тыс., подержанных – около 1,7 млн. Анализ соотношения государственных регистраций новых и подержанных автомобилей за соответствующий период наглядно демонстрирует насколько больше рынок подержанных автомобилей по сравнению с рынком новых автомобилей (почти в 20 раз).

Учитывая большой объем рынка перепродажи подержанных автомобилей в Украине, он крайне перспективен.

Впрочем, по мнению авторов, его развитию мешает то, что, начиная с 2010 года, субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю подержанными транспортными средствами, лишены возможности скупать подержанные автомобили, с целью их последующей перепродажи конечному потребителю, без государственной регистрации на себя.

«На сегодняшний день субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю подержанными транспортными средствами, при выкупе подержанного автомобиля с целью его дальнейшей перепродажи конечному потребителю, обязаны учитывать этот автомобиль не как товар для последующей перепродажи, а как основное средство для собственного использования. Указанная процедура предусматривает обязательную государственную регистрацию предприятием приобретенного автомобиля на себя, прежде чем иметь возможность его перепродать конечному потребителю. Следовательно, на практике субъекты хозяйствования, которые скупают подержанные транспортные средства для их дальнейшей продажи конечным потребителям, вынуждены дважды перерегистрировать товарные автомобили в сервисных центрах МВД: сначала на себя, а затем на конечного потребителя», - пишут депутаты.

Более того, согласно Положению о военно-транспортной обязанности, утвержденному постановлением КМУ 1921, субъекты хозяйствования, скупающие подержанные транспортные средства для их последующей продажи конечным потребителям, вынуждены на каждый автомобиль дважды получать справку из «военкомата» о взятии транспортного средства на военный учет (снятие с военного учета): при выкупе автомобиля получается справка о взятии транспортного средства на военный учет, а при продаже автомобиля конечному потребителю получается справка о снятии автомобиля с военного учета.

«Предварительно для получения каждой справки следует подготовить заявление и приказ по предприятию. При этом ТЦК выдает эти справки только 2 раза в неделю (во вторник и четверг) до 13:00, что обуславливает огромные очереди в указанное время, особенно с учетом многочисленных воздушных тревог, во время которых территориальные центры комплектования и социальной поддержки вообще закрываются и не работают. Кроме этого, военный учет автомобилей на сегодняшний день ведется «вручную» в бумажных журналах.

На получение одной справки можно потратить от одного до нескольких рабочих дней, что существенно «тормозит» работу автомобильного бизнеса в сегменте продаж подержанных автомобилей. Это приводит к дополнительной административной нагрузке на субъекты хозяйствования, а также к чрезмерным временным, трудовым и денежным расходам», - считают народные избранники.

Следовательно, предлагается освободить указанных субъектов от обязанности перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства, которые были приобретены специальным субъектом как товар для их последующей продажи конечным потребителям.

Впрочем, министерства высказали ряд замечаний к законопроекту. В частности, Минобороны считает, что внесение предусмотренных законопроектом изменений в Закон о мобилизационной подготовке приведет к потере учета транспортных средств и техники, срыву своевременной поставки ТС и техники, предназначенных по мобилизационным нарядам для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований во время мобилизации и введения военного положения.

Комитет перед принятием за основу рекомендует внести определенные изменения в текст законопроекта. Ниже приводим их содержание.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.