«Железное укрытие»: В Украине запустили портал, где можно следить в реальном времени, что происходит с укрытиями

Также заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности подчеркнул, что вопрос укрытий – это вопрос компетенции многих служб.

Автор фото: Кирилл Чуботин / Укринформ

В Украине презентовали портал «Железное укрытие», где каждый человек может следить в реальном времени, что происходит с убежищами в его населенном пункте: какие сооружения уже отремонтированы, на каких объектах ремонтные работы запланированы, сколько средств на это потрачено.

Об этом рассказал заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко в интервью «Укринформу».

«Так мы будем знать о положении дел по всей стране, консолидируем все данные по ремонтам и проблемам, которые нужно комплексно решать», - отметил Тимур Ткаченко.

Также заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности подчеркнул, что вопрос укрытий – это вопрос компетенции многих служб.

«Очень много владельцев защитных сооружений – это балансодержатели коммунальной формы собственности (школы, больницы, садики, жилые дома), – и за такие укрытия отвечают, конечно, органы местного самоуправления. Вопрос центральной власти – это работа ГСЧС, где ведут учет всех укрытий, подписывают акты их готовности к эксплуатации. Следующее направление - предоставление средств из центрального бюджета, то есть государство осуществляет софинансирование с местными бюджетами за счет субвенций Министерству образования и науки Украины (почти треть укрытий страны - в школах и детсадах). Наше же министерство занимается координацией и контролем для того, чтобы все эти службы эффективно использовали бюджетные средства, чтобы все делалось вовремя», - объяснил Тимур Ткаченко.

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