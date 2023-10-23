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«Залізне укриття: В Україні запустили портал, де можна стежити в реальному часі, що відбувається з укриттями

13:37, 23 жовтня 2023
Також заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості наголосив, що питання укриттів – це питання компетенції багатьох служб.
«Залізне укриття: В Україні запустили портал, де можна стежити в реальному часі, що відбувається з укриттями
Автор фото: Кирило Чуботін / Укрінформ
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В Україні презентували портал «Залізне укриття», де кожна людина може стежити  в реальному часі, що відбувається зі сховищами в її населеному пункті: які споруди вже відремонтовані, на яких об’єктах ремонтні роботи заплановані, скільки коштів на це витрачено.

Про це розповів заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко в інтерв’ю «Укрінформу».

«Так ми знатимемо про стан справ по всій країні, консолідуємо всі дані щодо ремонтів та проблем, які треба комплексно розв’язувати», - зазначив Тимур Ткаченко.

Також заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості наголосив, що питання укриттів – це питання компетенції багатьох служб.

«Дуже багато власників захисних споруд - це балансоутримувачі комунальної форми власності (школи, лікарні, садочки, житлові будинки), - і за такі укриття відповідають, звісно, органи місцевого самоврядування. Питання центральної влади - це робота ДСНС, де ведуть облік усіх укриттів, підписують акти їх готовності до експлуатації. Наступний напрям — надання коштів із центрального бюджету, тобто держава здійснює співфінансування з місцевими бюджетами за рахунок субвенцій Міністерству освіти та науки України (майже третина укриттів країни - у школах та дитсадках). Наше ж міністерство займається координацією та контролем для того, щоб усі ці служби ефективно використовували бюджетні кошти, аби все робилося вчасно», - пояснив Тимур Ткаченко.

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