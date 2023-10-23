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На Полтавщині БЕБ упередило розтрату 45 млн грн з бюджету територіальної громади: деталі

15:29, 23 жовтня 2023
Фахівці виявили порушення умов проведення публічної закупівлі.
На Полтавщині БЕБ упередило розтрату 45 млн грн з бюджету територіальної громади: деталі
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Співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області упередили розтрату 45 млн грн бюджету громади. Про це повідомляє БЕБ.

Так, у ході аналітично-інформаційної роботи фахівці Теруправління виявили порушення умов проведення публічної закупівлі.

«Посадові особи комунального підприємства Полтави оголосили тендер на придбання матеріалів для ремонту мереж водопостачання. Переможцем процедури публічної закупівлі стало підприємство, яке у тендерній документації завищило вартість продукції.

З метою недопущення безпідставних витрат коштів територіальної громади аналітики підготували рекомендаційні листи щодо виявлених порушень до розпорядника держкоштів та Антимонопольного комітету України», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до рішення Колегії Антимонопольного комітету України та за результатами розгляду рекомендацій ТУ БЕБ у Полтавській області керівництво комунального підприємства скасувало тендер.

Раніше ми писали, що з підслідності БЕБ пропонують забрати низку злочинів, але кому їх передадуть – поки невідомо.

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