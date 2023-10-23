В Полтавской области БЭБ предупредило растрату 45 млн грн из бюджета территориальной общины: детали

Специалисты выявили нарушение условий проведения публичной закупки.

Сотрудники Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области предотвратили растрату 45 млн грн бюджета общины. Об этом сообщает БЭБ.

Так, в ходе аналитически информационной работы специалисты Теруправления выявили нарушение условий проведения публичной закупки.

«Должностные лица коммунального предприятия Полтавы объявили тендер на приобретение материалов по ремонту сетей водоснабжения. Победителем процедуры публичной закупки стало предприятие, которое в тендерной документации завысило стоимость продукции.

С целью недопущения безосновательных расходов средств территориального общества аналитики подготовили рекомендательные письма относительно выявленных нарушений к распорядителю госсредств и Антимонопольного комитета Украины», — говорится в сообщении.

В соответствии с решением Коллегии Антимонопольного комитета Украины и по результатам рассмотрения рекомендаций ТУ БЭБ в Полтавской области руководство коммунального предприятия отменило тендер.

Ранее мы писали, что по подследственности БЭБ предлагают забрать ряд преступлений, но кому их передадут – пока неизвестно.