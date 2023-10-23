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  1. В Украине

В Киеве адвокат подстрекал гражданина к даче $10 000 взятки якобы для судьи

11:29, 23 октября 2023
Адвокат подстрекал гражданина к предоставлению взятки якобы судьи одного из районных судов столицы за принятие «положительного решения» по гражданскому делу о разделе имущества между наследниками.
В Киеве адвокат подстрекал гражданина к даче $10 000 взятки якобы для судьи
Фото: ОГП
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В Киеве правоохранительные органы сообщили о подозрении адвокату в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и подстрекательстве к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в июле 2023 года адвокат, введя в заблуждение гражданина, подстрекал последнего к предоставлению «неправомерной выгоды якобы судье одного из районных судов столицы за принятие положительного решения» по гражданскому делу о разделе имущества между наследниками.

«При этом адвокат намеревался оставить сумму неправомерной выгоды себе и распорядиться ею по своему усмотрению.

Следствием не установлена причастность судьи к указанным правонарушениям.

В ходе контроля за совершением преступления адвоката задержали после передачи ему оговоренной суммы средств в размере 10 тыс. долларов США», - говорится в сообщении.

Подозреваемому уже избрана мера пресечения, досудебное расследование продолжается.

Фото: ОГП 

Ранее мы писали о покушении на предоставление взятки судьи: завершено расследование относительно адвоката и судьи из Одессы Ильи Лонского.

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