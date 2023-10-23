У Києві адвокат підбурював громадянина до дачі $10 000 хабаря нібито для судді

Адвокат підбурив громадянина до надання хабаря нібито судді одного із районних судів столиці за прийняття «позитивного рішення» у цивільній справі про поділ майна між спадкоємцями.

Фото: ОГП

У Києві правоохоронні органи повідомили про підозру адвокату у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та підбурюванні до надання службовій особі неправомірної вигоди.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у липні 2023 року адвокат, ввівши в оману громадянина, підбурив останнього до надання «неправомірної вигоди нібито судді одного із районних судів столиці за прийняття позитивного рішення» у цивільній справі про поділ майна між спадкоємцями.

«При цьому адвокат мав намір залишити суму неправомірної вигоди собі та розпорядитися нею на власний розсуд.

Слідством не встановлено причетності судді до зазначених правопорушень.

У ході контролю за вчиненням злочину адвоката затримали після передачі йому обумовленої суми коштів у розмірі 10 тис. доларів США», - сказано у повідомленні.

Підозрюваному вже обрано запобіжний захід, досудове розслідування триває.

Фото: ОГП

Раніше ми писали про замах на надання хабаря судді: завершено розслідування щодо адвоката та судді з Одеси Іллі Лонського.

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