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Автодилерам разрешат скупать подержанные авто для продажи без их перерегистрации на себя – Раде рекомендуют принять законопроект

16:21, 9 октября 2024
Комитет рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении законопроект об усовершенствовании порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами.
Автодилерам разрешат скупать подержанные авто для продажи без их перерегистрации на себя – Раде рекомендуют принять законопроект
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Комитет транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении законопроект об усовершенствовании порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами 9083. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Речь идет о средствах, реализуемых субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД.

«Реализация проекта позволит освободить субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю транспортными средствами, от обязанности перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства, приобретенные как товар для их последующей продажи. Указанное приведет к упрощению бюрократических процедур и обеспечит вывод операций купли-продажи транспортных средств из «тени», — отметил председатель Комитета Юрий Кисель.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законопроекте.

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Верховная Рада Украины

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